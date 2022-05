Flirt tra Emma Raducanu e Fabio Quartararo: ma qualcosa ha spinto la tennista a togliere il ‘segui’ al campione del mondo di MotoGP

SportFair

La sensazione del TENNIS Emma Raducanu ha flirtato online con il fusto motociclista francese Fabio Quartararo.

Proprio mentre in Francia si spengono i semafori del Gp di Le Mans di MotoGP, impazza un gossip che riguarda il campione del mondo in carica, Fabio Quartararo. Sembra infatti che il pilota Yamaha abbia scambiato dei messaggi privati con Emma Raducanu, tennista britannica campionessa degli US Open.

La tennista, che da piccola ha corso in go-kart e anche in moto, ha apprezzato diversi scatti postati da Quartararo sui social e secondo una fonte del Sun avrebbe svelato che “sono entrambi giovani, attraenti e hanno un interesse per gli sport motoristici”.

I due avrebbero flirtato un po’: “lei è fantastica, chiacchieriamo tutto il tempo”, avrebbe ammesso Quartararo. Qualcosa, però, non è piaciuto alla 19enne britannica: Emma Raducanu ha smesso di seguire su Instagram Quartararo quando è emerso che usciva con la 19enne Mimi Slinger.