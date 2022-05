FIFA cambia nome: ecco come il famoso videogame di calcio si chiamerà dalla stagione 2023/24

SportFair

Svolta nel mondo dei videogames. FIFA, a partire dalla prossima stagione, non si chiamerà più così. Uno dei videogiochi più famosi e amati di calcio, cambierà nome, come già si vocifeava da un po: Electronic Arts ha ufficializzato nelle scorse ore questo importante cambiamento.

Il videogame si chiamerà EA Sports FC e avrà sponsor sportivi del calibro di Premier League, UEFA, Nike, Bundesliga, LaLiga e Conmebol.

“Questa mossa consentirà a EA di offrire la più grande esperienza sportiva interattiva al mondo per la sua sempre più numerosa comunità in collaborazione con più di 300 partner nel mondo del calcio“, si legge nella nota ufficiale.

“Una piattaforma tramite la quale innovare, creare e dare vita a nuove esperienze. La piattaforma inaugurerà più aree dello sport alla vita, e sfrutterà la forza collettiva di più di 150 milioni di giocatori impegnati nei giochi di calcio globali di EA Sports oggi. Sarà possibile l’accesso a più 19.000 atleti attraverso 700 squadre, in 100 stadi e oltre 30 campionati in tutto il mondo. Aumentando l’accesso attraverso più piattaforme” e incentrandosi su un “principio di inclusività e innoverà aree inedite legate al calcio femminile e a quello di base per la comunità globale“, continua il comunicato.

Il cambiamento del nome è dovuto al divorzio con FIFA: la Federazione chiedeva a EA Sports di terminare il rapporto di esclusività in modo tale da poter sviluppare nuovi prodotti con marchio FIFA nel mondo del gaming, alzando anche il costo per i diritti di branding di oltre il doppio. Electronic Arts desiderava invece esplorare nuove strade commerciali, come gli NFT, chiedeva uno sconto sul prezzo della licenza e desiderava gestire i tornei esport. Questi diversi punti di disaccordo hanno portato al mancano rinnovo e, quindi, al cambiamento del nome del videogioco.