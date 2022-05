Fernando Alonso pazzo per il Real Madrid: nel paddock di Monaco con uno splendido omaggio per la 14ª Champions League

SportFair

Se solitamente i piloti si mostrano eleganti ed impeccabili al loro arrivo nel paddock la domenica di gara del Gp di Monaco, oggi c’è chi ha optato per un look più… sportivo per omaggiare l’impresa della sua squadra del cuore. Stiamo parlando di Fernando Alonso, che oggi ha sfoggiato orgoglioso tutta la sua anima madridista. Il pilota asturiano è apparso nel paddock vestito con la prima divisa del Real Madrid proprio per celebrare la 14ª Champions League vinta ieri sera dalla squadra spagnola nella finalissima contro il Liverpool.

Alonso è un grande fan del Real Madrid e non lo ha mai nascosto e ha sfilato orgoglioso oggi a Monaco. Nonostante la città del Principato disti pochi km da Parigi, il pilota della McLaren non ha potuto assistere dal vivo al match, così come fatto invece da Rafa Nadal, altro tifosissimo del Real.