Fantastica rimonta di Cecchinato su Andujar: l’azzurro vince in 5 set all’esordio al Roland Garros

Splendida prova di Cecchinato oggi al Roland Garros. Il tennista azzurro, numero 132 al mondo, ha superato il primo turno dello Slam francese, in corso sui campi in terra rossa di Parigi, con una fantastic rimonta sul Andujar. Lo spagnolo, 98° del ranking ATP, si è aggiudicato i primi due set, ma Cecchinato reagisce e lo fa proprio bene! Spinto anche dal tifo del pubblico, l’azzurro ha portato a casa il terzo set in poco più di mezz’ora, per poi aggiudicarsi anche gli ultimi due e aggiudicarsi il match. Una rimonta davvero spettacolare: il match è terminato dopo 3 ore e 46 minuti di gioco col punteggio di 4-6, 4-6, 6-0, 7-5, 6-0. Cecchinato sfiderà Hurkacz, che oggi ha eliminato Zeppieri, al secondo turno del Roland Garros.