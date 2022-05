Fabio Fognini dice addio alla nonna: “è stata dura competere con tutti quei pensieri in testa”

SportFair

L’esordio di Fabio Fognini al Madrid Mutua Open non è stato affatto facile. Il tennista ligure è stato eliminato al primo turno da Basilashvili in due set e non è riuscito a giocare il suo miglior tennis. Fognini, come accade spesso sui social, ha ricevuto molte critiche, ma non tutti erano a conoscenza della sua perdita: il tennista ha infatti detto addio alla sua nonna, morta proprio in questi giorni.

Per Fognini, quindi, è stato davvero difficile riuscire a restare concentrato in campo e lo ha spiegato lui stesso in un post sui social: “è stata dura competere con tutti quei pensieri nella mia testa. Grazie davvero per tutti i messaggi che mi avete mandato in questi giorni 👏❤️😘”, ha scritto.

Non è mancato poi un omaggio alla nonna: “ciao nonnina… porterò con me i nostri ricordi che fin da piccolo mi hanno accompagnato, e per sempre saranno nei miei pensieri. Fai buon viaggio lassù”.