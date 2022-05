L’ex portiere Ivan Vavassori lascia la guerra e torna a casa: “non ho la testa per andare avanti” | FOTO

SportFair

L’ex portiere Ivan Luca Vavassori ha rischiato la vita nella guerra in Ucraina, è rimasto ferito in seguito ad un attacco della Russia, adesso ha deciso di tornare a casa. La conferma è arrivata dal diretto interessato con un post pubblicato sul profilo Instagram.

Nella notte sembrava deciso a continuare la sua missione: “ho lasciato molte cose a metà nella mia vita. È tempo per me di andare fino in fondo in qualcosa. La mia decisione non piacerà a molta gente, ma è la migliore per me. Per coloro ai quali la mia decisione non piacerà, purtroppo non sono nato per compiacere tutti grazie per i vostri consigli e le parole di aiuto, mi hanno aiutato molto mentre mi ristabilivo. Ora sto bene, con alcuni dolori ma di nuovo in forze e pronto a tutto. Dio è al mio fianco e si occuperà di me in tutto. Dio è grande, Dio è fedele”.