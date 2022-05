Everton-Chelsea, Richarlison va in gol e lancia un bengala sugli spalti | VIDEO

SportFair

L’Everton ha conquistato tre punti fondamentali per la corsa salvezza in Premier League, un gol di Richarlison ha permesso ai padroni di casa di vincere con il risultato di 1-0 contro il Chelsea. La squadra di Lampard è tornata pienamente in corsa per la salvezza, l’Everton dovrà recuperare due punti su Leeds e Burnley con una partita ancora da recuperare.

La partita è salita alla ribalta anche e soprattutto per un altro episodio. Richarlison dopo il gol ha perso la testa: l’attaccante brasiliano ha lanciato un bengala sugli spalti del Goodison Park.

“Quel gesto rientra nella condotta violenta ed era assolutamente da cartellino rosso. Sarei sorpreso se le autorità non prendessero provvedimenti. Dovrebbe essere squalificato”, ha dichiarato Keith Hackett, ex capo degli arbitri inglesi. “Analizzeremo la questione ma, per quanto ci riguarda, Richarlison stava solo tentando di toglierlo dal prato”, si legge nella dichiarazione rilasciata al Sun da un portavoce dell’Everton.