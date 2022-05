Eurovision Song Contest: presentatori, cantanti in gara e scaletta della prima semifinale di Torino

SportFair

E’ tutto pronto a Torino per la 66ª edizione dell’Eurovision Song Contest. Grazie alla vittoria dello scorso anno dei Maneskin, l’evento canoro si svolgerà quest’anno in Italia, al Pala Olimpico di Torino.

Nelle scorse giornate i cantanti hanno iniziato a divertire il pubblico di Torino con presentazioni ufficiali e sfilate, in attesa di esibirisi per la grande sfida. L’Eurovision Song Contest inizia oggi con la prima semifinale, e si concluderà il 14 maggio con la finale e la proclamazione del vincitore.

Chi conduce l’Eurovision Song Contest

L’Eurovision Song Contest parla italiano: l’edizione di quest’anno, che si svolge a Torino, avrà dei presentatori d’eccezione. In primis, a condurre l’evento, ci sarà Laura Pausini, star italiana di fama internazionale, amatissima in tutto il mondo.

Al suo fianco ci saranno due uomini: Alessandro Cattelan, appassionato ed esperto inmusica, con un passato alla conduzione di X Factor, e Mika, cantante di fama internazionale.

I cantanti in gara

Saranno 41 i cantanti in gara, che rappresentano altrettanti Paesi. La Russia è stata esclusa a causa della guerra contro l’Ucraina, che invece sembra essere la favorita numero 1 alla vittoria. A rappresentare l’Italia ci saranno Mahmood e Blanco, vincitori del Festival di Sanremo 2022. In gara ci sarà anche Achille Lauro, che rappresenta San Marino, ed Emma Muscat, maltese, ma nota in Italia per la sua partecipazione ad Amici. I cantanti saranno suddivisi in due semifinali, che si disputeranno oggi, 10 maggio, e giovedì 12 maggio.

Albania: Ronela Hajati con “Sekret”

con “Sekret” Armenia: Rosa Linn , con “Snap”

, con “Snap” Australia: Sheldon Riley con “Not The Same”

con “Not The Same” Austria: Lum!x ft Pia Maria con “Halo”

ft con “Halo” Azerbaijan: Nadir Rustamli , con “Fade To Black”

, con “Fade To Black” Belgio: Jérémie Makiese con “Miss You”

con “Miss You” Bulgaria: Intelligent Music Project con “Intention”

con “Intention” Croazia: Mia Dimšić con “Guilty Pleasure”

con “Guilty Pleasure” Cipro: Andromache con “Ela”

con “Ela” Repubblica Ceca: We Are Domi con “Lights Off”

con “Lights Off” Danimarca: REDDI con “The Show”

con “The Show” Estonia: Stefan con “Hope”

con “Hope” Finlandia: The Rasmus con “Jezebel”

con “Jezebel” Francia: Alvan & Ahez con “Fulenn”

con “Fulenn” Georgia: Circus Mircus con “Lock Me In”

con “Lock Me In” Germania: Malik Harris con “Rockstars”

con “Rockstars” Grecia: Amanda Tenfjord con “Die Together”

con “Die Together” Islanda: Sigga, Beta, Elìn con “Með Hækkandi Sól”

con “Með Hækkandi Sól” Irlanda: Brooke con “That’s Rich”

con “That’s Rich” Israele: Michael Ben-David con “I.M”

con “I.M” Italia: Mahmood & Blanco con “Brividi”

con “Brividi” Lettonia: Citi Zēni con “Eat Your Salad”

con “Eat Your Salad” Lituania: Monika Liu con “Sentimental”

con “Sentimental” Malta: Emma Muscat con “I Am What I Am”

con “I Am What I Am” Moldavia: Zdob şi Zdub & Fraţii Advahov con “Trenulețul”

con “Trenulețul” Montenegro: Vladana con “Breathe”

con “Breathe” Olanda: S10 canzone “De Diepte”

canzone “De Diepte” Macedonia del Nord: Andrea con “Circles”

con “Circles” Norvegia: Subwoolfer con “Give That Wolf A Banana”

con “Give That Wolf A Banana” Polonia: Ochman con “River”

con “River” Portogallo: Maro con “Saudade Saudade”

con “Saudade Saudade” Romania: WRS con “Llámame”

con “Llámame” Russia

San Marino: Achille Lauro con “Stripper”

con “Stripper” Serbia: Konstrakta con “In Corpore Sano”

con “In Corpore Sano” Slovenia: LPS (Last Pizza Slice) con “Disko”

con “Disko” Spagna: Chanel con “SloMo”

con “SloMo” Svezia: Cornelia Jakobs con “Hold Me Closer”

con “Hold Me Closer” Svizzera: Marius Bear con “Boys Do Cry”

con “Boys Do Cry” Ucraina: Kalush Orchestra con “Stefania”

con “Stefania” Regno Unito: Sam Ryder con “Space Man”

La scaletta

Sarà l’Albania con Ronela Hajati con il brano Sekret, ad aprire la semifinale di oggi, seguita da:

Citi Zeni con Eat your salad (Lettonia),

Monika Liu con Sentimentai (Lituania),

Marius Bear con Boys do cry (Svizzera),

LPS con Disko (Slovenia),

Kalush con Stefania,

Intelligent Music Project con Intention (Bulgaria),

S10 con De diepte (Paesi Bassi),

Zbod si Zdub & Fratii Advahov con Trenuletul (Moldavia),

Maro con Saudade, Saudade (Portogallo),

Mia Dimsic con Guilty pleasure (Croazia),

Reddi con The show (Danimarca),

LUM!X ft. Pia Maria con Halo (Austria),

Systur con Meo haekkandi sol (Islanda),

Amanda Georgiadi Tenfjord con Die together (Grecia),

Subwoolfer con Give that wolf a banana (Norvegia),

Rosa Linn con Snap (Armenia)

Dove vedere in tv l’Eurovision

Le tre serate saranno trasmesse su Rai1, Rai 4 (canale 21 del digitale terrestre) e sulla piattaforma TivùSat sul canale 110. La diretta sarà trasmessa anche su Rai Radio2 e sarà disponibile anche su RaiPlay.