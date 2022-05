Europa League, rissa tra tifosi di Francoforte e Rangers: volano sedie e pugni | VIDEO

SportFair

E’ in corso la finale di Europa League, la competizione ha regalato grande spettacolo ed è arrivata all’ultimo atto. Si affrontano due grandi sorprese: il Francoforte e i Rangers. Le due squadre sono in campo a Siviglia in uno stadio che non ha bisogno di presentazioni, sugli spalti il pubblico della grandi occasioni.

Prima del math si sono registrati momenti di grande tensione: i tifosi di Francoforte e Rangers si sono scontrati e si sono verificati momenti di nervosismo. Volano sedie e pugni, le immagini sono state pubblicate sui profili social e in poco tempo hanno fatto il giro del web. Poi le squadre sono scese in campo e i ritmi sono stati subito altissimi.