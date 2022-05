Estrae la pistola e spara all’arbitro: follia di un tifoso, il direttore di gara è in gravi condizioni | VIDEO

SportFair

Un altro episodio folle si è verificato nel mondo del calcio. Un tifoso ha perso la testa e si è scagliato contro l’arbitro per farsi giustizia da solo, evidentemente non era soddisfatto dell’andamento della partita. Momenti di grande paura in Argentina, nella città di Yerba Buena, nell’ovest della provincia di Tucuman.

Durante l’intervallo tra primo e secondo tempo, un uomo ha estratto la pistola e sparato all’arbitro. Ad avere la peggio è stato Oscar Antonio Perez: il direttore di gara è crollato a terra colpito da due colpi di arma da fuoco. I soccorsi sono stati immediati e hanno evitato conseguenze peggiori, l’arbitro è stato trasportato in ospedale in condizioni gravissime ed è sotto costante osservazione. Tutto sarebbe nato da una discussione tra il direttore di gara e alcuni tifosi, qualche parola di troppo fino allo sparo. La Polizia sta ricostruendo l’episodio, l’autore del folle gesto ha sparato e si è dato alla fuga su un motorino.