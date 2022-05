Esordio vincente per Pennetta e Schiavone: le azzurre superano il primo round del Roland Garros Legends

SportFair

Flavia Pennetta e Francesca Schiavone, le uniche due italiane a vincere uno Slam, sono tornate in campo oggi nel primo turno del Roland Garros Legends. Un ritorno da favola per le due campionesse, grandi amiche, che hanno conquistato la vittoria nel match di doppio femminile contro Maleeva e Stubbs.

La partita terminata dopo un’ora e 19 minuti di gioco col punteggio di 7-5, 7-6.

La formula

Il Legends Trophy, sponsorizzato da Emirates, fa parte del torneo dal 1998 per il tabellone maschile e dal 2010 per quello femminile, e sta tornando in auge dopo due anni di assenza. È sempre popolare tra i fan con la sua miscela di gioco frizzante e divertimento sul campo, e quest’anno verrà giocato in un nuovo formato. Per la prima volta in assoluto, il sorteggio femminile vedrà lo stesso numero di giocatori di quello maschile, passando da otto a 16 partecipanti. Il grande cambiamento per gli uomini sarà il fatto che il sorteggio sarà open-age, rendendo la competizione del 2022 ancora più interessante, in particolare con la qualità dei giocatori in formazione ancora una volta!