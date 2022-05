“Emiliano Sala sott’acqua”: a Nizza i cori vergognosi contro l’ex calciatore morto in un incidente aereo

SportFair

Il calcio non sempre regala momenti unici e magici. Capita, purtroppo, di assistere ad episodio davvero vergognosi, come accaduto nella 36ª giornata di Ligue 1 tra Nizza e Sant’Etienne. I tifosi rossoneri hanno intonato dei cori davvero scandalosi contro Emiliano Sala, calciatore argentino morto tragicamente in un incidente aereo mentre volava in elicottero verso Nantes: “è un argentino che non nuota bene, Emiliano sott’acqua“, queste le parole del coro intonato per vendicarsi della sconfitta di Coppa francese contro il Nantes.

“Condanniamo con massima fermezza il coro su Sala sentito all’Allianz Riviera. Il Nizza invia il suo sostegno alla famiglia di Sala“, ha fatto sapere il club dopo lo spiacevole episodio.