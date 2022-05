El Nino trionfa a Lavarone: primo trionfo in un Grande Giro per Santiago Buitrago

SportFair

Il Giro d’Italia continua a regalare spettacolo. Oggi i corridori hanno disputato un’altra tappa intensa, la 17ª di questa edizione della Corsa Rosa, che li ha portato da Ponte di Legno a Lavarone, in un’altra tappa di montagna. A tagliare per primo il traguardo di Lavarone è stato un ottimo Santiago Buitrago: il 22enne colombiano ha conquistato la sua prima vittoria in un Grande Giro.

Richard Carapaz è arrivato in contemporanea a Hindley, mantenendo così la maglia rosa. Landa ha perso 4-5” dal leader, ma è risalito al 3° posto su Almeida.