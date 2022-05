Dybala alla Roma? Totti ci crede: “proverò a convincerlo”

SportFair

Francesco Totti ha le idee chiare: secondo l’ex capitano giallorosso Paulo Dybala potrebbe avere uno splendido futuro alla Roma.

Totti, ambasciatore del club, ha infatti svelato proverà a convincere il calciatore argentino, che lo scorso weekend ha salutato in lacrime il pubblico juventino. I due si incontreranno lunedì per una partita: “vediamo se riusciamo a portarlo a Roma, lunedì lo incontro. Saremo a Milano per la partita di Eto’o e giocheremo insieme. Qualche cosa gliela metterò in testa, almeno cercherò di farlo. Speriamo di riuscirci, sempre che la Roma abbia la mia stessa idea. Sarebbe una pazzia se dicessimo che non piacerebbe“, ha dichiarato ai microfoni di Sky Sport.

“Dybala è un ragazzo più introverso e più freddo rispetto a Chiellini e la sua situazione è diversa. Paulo ha un’altra possibilità di poter continuare a giocare. Penso che quello che ha fatto vedere sia la dimostrazione che lui volesse rimanere, poi non c’è stato l’accordo con la Juve… A chi non piacerebbe stare nella Roma? Conosciamo le mie problematiche che ci sono state, ma ora c’è una proprietà nuova, con altre idee ed esigenze. I matrimoni si fanno in due… A Trigoria c’è già gente importante e la cosa importante è che la Roma vada bene”, ha aggiunto.