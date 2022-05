Droghe, violenze e sovraffollamenti: Boris Becker rinchiuso in una prigione da incubo

SportFair

Boris Becker, come ormai noto, è stato condannato a due anni e mezzo di carcere per bancarotta fraudolenta. L’ex tennista e allenatore rischia di restare recluso in una struttura… spaventosa, almeno così viene descritta.

Becker è rinchiuso ormai da qualche giorno nella prigione di Wandsworth, in Inghilterra, un edificio vittoria di 170 anni, descritto dal Daily Mail come sovraffollato, pieno di droga, topi e violenze.

Sarebbero 1300 i detenuti in questa struttura dove ‘alloggia’ anche il sei volte campione Slam, una delle peggiori prigioni d’Inghilterra. “I detenuti trascorrono più di 22 ore al giorno in celle fatiscenti e ci sono solo sei docce per 86 celle”, ha scritto il Daily Mail.

“L’uso di droghe e i problemi di salute mentale sono molto alti: un gruppo di detenuti è stato descritto mentre camminava ‘sbattendo le palpebre alla luce del sole’ dopo più di una settimana di isolamento. Il personale della prigione ha usato la forza 1.295 volte nel periodo di riferimento, quasi quattro volte al giorno”, ha aggiunto Charlie Taylor, ispettore delle carceri.

“Fonti carcerarie affermano che la star del tennis probabilmente trascorrerà fino a quindici giorni in una prigione di categoria B prima di essere trasferita in una prigione di categoria C. Meno sicura. Dopo essere stato condannato alla Southwark Crown Court poco prima delle 16:00, Becker, con i suoi effetti personali in una borsa Puma, è stato portato in un furgone della prigione per il viaggio di 45 minuti attraverso il sud di Londra fino alla prigione, a meno di due miglia dal Wimbledon Centre Court , dove Becker ha vinto il primo di tre titoli di Wimbledon nel 1985 all’età di 17 anni“, ha continuato il giornale britannico.

Becker, dunque, non è destinato a trascorrere il resto della sua prigionia in questa struttura: l’ex tenista, infatti, potrebbe essere trasferito