Il dramma dell’ex portiere: “sono malato terminale e mi hanno dato sei mesi di vita”, la storia di Andy Goram

SportFair

Una storia da brividi ha sconvolto il mondo del calcio. L’ex portiere dei Rangers Glasgow, del Manchester United e della Scozia Andy Goram ha scoperto di avere un cancro e la situazione è, purtroppo, disperata. Lo scozzese ha confermato di avere solo sei mesi di vita, i medici gli hanno consigliato di fare la chemioterapia ma Goram si è rifiutato. Il cancro all’esofago è in uno stato avanzato e si è diffuso al fegato, al polmone destro, a tre vertebre e alle costole.

La notizia è stata confermata dall’ex calciatore al ‘Daily Record’. “Pensavo di avere una grave indigestione. Era come se la mia gola fosse bloccata. Dopo alcune settimane è peggiorato. E non c’era niente da fare. Ho fatto degli esami e mi è stato detto che un mio parente stretto doveva essere con me. Fu allora che ho capito di avere qualcosa di grave e ho scoperto di avere il cancro. Il chirurgo ha spiegato che il cancro non si può operare considerata la posizione in cui è. Sapevo che dovevo combattere”.

L’ex portiere continua a combattere contro la malattia: “la chemioterapia? Farla ed essere in agonia per vivere tre mesi in più senza migliorare la qualità della vita? No, grazie. La chemioterapia è fuori dal menu. Ora la priorità è ottenere la giusta forza dagli antidolorifici e dalla morfina. Il mio dolore è gestibile. Posso andare a trovare amici e club di tifosi. Sarò qui il più a lungo possibile. L’unica differenza è che la bomba a orologeria ticchetta”.

Andy Goram è un ex calciatore scozzese, di ruolo portiere. Si è dimostrato sempre un estremo difensore affidabile e nel corso della sua carriera ha indossato tante maglie. Le prime esperienze sono state con Oldham, Hibernian, poi l’avventura più importante: quella con i Rangers che ha regalato al portiere 6 titoli nazionali. Poi ha indossato le maglie di Notts County, Sheffield, Motherwell, United, Hamilton Academical, Coventry, Elgin City. E’ stato anche un grande protagonista con la maglia della Nazionale scozzese. E’ un classe 1964.