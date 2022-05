Leclerc ko al Gp di Spagna, che guaio per Drake: persi 220 mila euro

SportFair

In tanti, tantissimi, si sono messi le mania i capelli al 28° giro del Gp di Spagna, quando Charles Leclerc è stato costretto al ritiro per un guasto nella sua monoposto. Il monegasco della Ferrari, partito dalla pole position, si trovava al comando della gara quando ha avvertito un problema sulla sua vettura che lo ha costretto ad alzare bandiera bianca.

Tra coloro che si è disperato per la disfatta di Leclerc c’è anche Drake: il rapper, infatti, aveva scommesso sulla vittoria del ferrarista in Spagna e aveva investito una importante cifra, andata però persa.

Drake ha scommesso ben 220 mila euro: in caso di vittoria ne avrebbe intascati circa 550 mila, ma al 28° giro non ha potuto far altro che strappare la sua giocata. Una perdita che ha scatenato l’ironia dei fan sul web: i più accaniti sanno, infatti, che Drake non è nuovo a questo tipo di scommesse e, in passato, è andata sempre male agli sportivi sui quali aveva puntato. C’è chi parla addirittura di maledizione…