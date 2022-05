Oggi la finale degli Internazionali d’Italia tra Djokovic e Tsitsipas: l’orario e dove vederla in tv, anche in chiaro

SportFair

L’attesa sta per terminare! Oggi pomeriggio, nel campo Centrale del Foro Italico di Roma, si disputerà la finalissima degli Internazionali 2022. Un’edizione speciale e spettacolare, col pubblico che finalmente, cadute le restrizioni, ha potuto popolare le tribune e dare tutto il suo supporto ai campioni in campo.

Oggi pomeriggio a sfidarsi per il titolo saranno il numero 1 al mondo Novak Djokovic, che ieri ha conquistato la sua 1000ª vittoria in carriera ed il greco, vincitore del Masters 1000 di Monte-Carlo, Stefanos Tsitsipas.

Dove vedere in tv la finale degli Internazionali d’Italia

La sfida tra Tsitsipas e Djokovic è in programma alle 16.00 e sarà trasmessa sui canali Sky, Sky Sport (201) e Sky Sport Tennis (205), ma sarà visibile anche in chiaro su Italia 1. Sarà possibile seguire la partita anche in streaming su SportMediaset.it, Mediaset Infinity, NowTv e SkyGo.