Suzuki lascia la MotoGP dimenticandosi del quinquennale firmato lo scorso anno: l’avvertimento di Dorna

Nella giornata di ieri si è diffusa la notizia dell’addio di Suzuki alla MotoGp a fine stagione. Il team non ha ancora diramato un comunicato ufficiale, ma sembra aver avvertito tutti gli addetti ai lavori in una riunione privata.

In attesa di notizie dal team Suzuki, intanto, Dorna ha avvisato la Casa di Hamamatsu con una nota che ricorda al marchio il suo impegno: lo scorso anno era stato infatti firmato un quinquennale che lega il team al campionato fino al 2026.

“A seguito delle recenti voci di uscita della Suzuki dalla MotoGP alla fine del 2022, Dorna Sports ha contattato ufficialmente il costruttore per ricordare loro che le condizioni del loro contratto per correre in MotoGP non gli consentono di prendere questa decisione unilateralmente. Tuttavia, se Suzudi dovesse uscire a seguito di un accordo tra entrambe le parti, Dorna deciderà il numero ideale di piloti e di squadra che correranno nella classe MotoGP nel 2023. Dorna continua a ricevere grande interesse da parte di costruttori e di team indipendenti che vogliono unirsi alla griglia della MotoGP, dato che questo sport continua ad essere un esempio globale di competizione serrata, innovazione e divertimento, raggiungendo centinaia di milioni di fan in tutto il mondo. L’interesse di queste parti è stato confermato anche nelle ultime 24 ore“, si legge nella nota di Dorna.