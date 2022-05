Dopo Tsitsipas esce anche Medvedev: il russo eliminato agli ottavi del Roland Garros

SportFair

Giornata di sorprese al Roland Garros: nel torneo maschile non sono mancati i colpi di scena. Stefanos Tsitsipas è uscito di scena dallo Slam francese, in corso sui campi in terra battuta di Parigi, questo pomeriggio cedendo a Rune.

Dopo di lui Jannik Sinner, in lotta con Rublev, è stato costretto al ritiro per un problema al ginocchio, infine, in serata, fa parlare la sconfitta di Medvedev. Il russo, numero 2 al mondo, ha ceduto oggi a Cilic: il croato, 23° del ranking ATP, ha trionfato in un’ora e 47 minuti col punteggio di 6-2, 6-3, 6-2, staccando così il pass per i quarti di finale.