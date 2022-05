Donnarumma ricorda Raiola, il messaggio è da brividi: “ti ho fatto una promessa…”

SportFair

Continuano ad arrivare le reazioni dopo la morte di Mino Raiola, famoso agente sportivo. Il procuratore lottava contro una malattia ai polmoni, la situazione è peggiorata nelle ultime settimane fino al decesso comunicato dalla famiglia nella giornata di sabato. E’ stato una guida per tantissimi campioni di calcio: da Pogba a Haaland, da Ibrahimovic a Verratti. Da Moise Kean a Balotelli, i calciatori hanno ricordato Mino Raiola. L’ultimo è stato il portiere Gigio Donnarumma con un post da brividi sui social.

“Sono così triste che non so neanche se riuscirò a dire tutto quello che vorrei. Mino, sei stato unico per me, ti ringrazio per essere stato al mio fianco da quando ero un ragazzino fino ad oggi e so che anche da lassù starai sempre a guardarmi e a incitarmi come hai sempre fatto. Ti ho fatto una promessa tempo fa, sappi che la manterrò… Ti voglio bene. Mi manchi già”.