Domenica si corre al Mugello! Gli orari del Gp d’Italia e dove vederlo in tv, anche in chiaro

SportFair

Torna la MotoGP! Dopo il Gp di Francia, che ha visto Enea Bastianini trionfare e Pecco Bagnaia, invece, dire addio ad una vittoria quasi certa a causa di un brutto errore, i campioni delle due ruote tornano protagonisti in pista e lo fanno in Italia, al Mugello, dove sabato si terrà una cerimonia dedicata a Valentino Rossi: sarà ufficialmente ritirato dalla MotoGP il suo 46.

Il weekend di gara del Gp d’Italia sarà trasmesso sui canali Sky ma qualifiche e gare di tutte le classi andranno in onda anche in chiaro su Tv8.

Il programma del weekend del Gp d’Italia

Giovedì 26 maggio

17.00 Conferenza stampa piloti

Venerdì 27 maggio

8.25 FP1 MotoE

9.00 FP1 Moto3

9.55 FP1 MotoGP

10.55 FP1 Moto2

12.35 FP2 MotoE

13.15 FP2 Moto3

14.10 FP2 MotoGP

15.10 FP2 Moto2

16.50 Qualifiche MotoE

Sabato 28 maggio

9.00 FP3 Moto3

9.55 FP3 MotoGP

10.55 FP3 Moto2

12.35 Qualifiche Moto3

13.30 FP4 MotoGP

14.10 Qualifiche MotoGP

15.10 Qualifiche Moto2

16.15 Gara 1 MotoE

Domenica 29 maggio

9.00 Warm up Moto3

9.20 Warm up Moto2

9.40 Warm up MotoGP

11. Gara Moto3

12.20 Gara Moto2

14. Gara MotoGP

15.30 Gara MotoE