Tutto facile per Novak Djokovic questo pomeriggio a Madrid: il tennista serbo, numero 1 al mondo, non ha avuto troppe difficoltà nella sfida contro Hurkacz, valida per i quarti di finale del Masters 1000 spagnolo.

Djokovic ha trionfato in un’ora e 21 minuti di gioco, col punteggio di 6-3, 6-7. Per il serbo si tratta della settima semifinale a Madrid, dove domani sfiderà il vincente del big match attesissimo tra Alcaraz e Nadal.