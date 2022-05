Djokovic re di Roma! Il serbo è impressionante, dominio in finale contro Tsitsipas

SportFair

Novak Djokovic si conferma ancora una volta il più forte. Il serbo è tornato su altissimi livelli dopo lo stop forzato a causa della querelle sul vaccino, il numero uno al mondo ha disputato un torneo quasi perfetto. Si è conclusa la competizione a Roma, Djokovic ha vinto meritatamente contro Tsitsipas. Il greco è stato in partita solo nel secondo set e non è stato in grado di mettere particolarmente in difficoltà l’avversario.

Il primo set è stato senza storia: Djokovic ha piazzato addirittura tre break e ha chiuso sul 6-0. Nel secondo set si registra la reazione di Tsitsipas, l’1-4 sembra riaprire il match. Il serbo aumenta il ritmo e rientra in gioco per il set. Si va al tie-break, Djokovic vince 7-5 e conquista il trofeo. Una prova di forza veramente impressionante di un giocatore tornato al massimo della forma.