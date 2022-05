Djokovic raggiunge quota 1000 vittorie: Nole in finale agli Internazionali d’Italia, Ruud ko in due set

SportFair

Dopo uno slittamento di un’ora lo spettacolo non è mancato nel centrale del Foro Italico di Roma. La sfida tra Djokovic e Ruud, semifinale degli Internazionali d’Italia, non ha tradito le aspettative. Il numero 1 al mondo è partito a razzo, portandosi presto sul 4-0, ma Ruud non ha mai perso la concentrazione ed è riuscito presto a rimontare e accorciare le distanze.

Quello che sembrava un set tutto in discesa per il tennista serbo è stato invece più complicato del previsto, ma dopo 56 minuti Djokovic è riuscito a portarlo a casa. Nel secondo set Ruud ha provato a dare filo da torcere a Djokovic, ma il numero 1 al mondo non ha mai abbassato la guardia, conquistando la vittoria dopo un’ora e 43 minuti di gioco col punteggio di 6-4, 6.3. Djokovic conquista la sua 1000ª vittoria e domani sfiderà Tsitsipas nella finalissima del Masters 1000 capitolino.