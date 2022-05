Camila Giorgi, il logo dello sponsor resta: la nuova divisa dell’azzurra al Roland Garros | FOTO

SportFair

Camila Giorgi è tornata in campo per gli ottavi di finale del Roland Garros. La tennista azzurra, numero 30 al mondo, sta sfidando Kasatkina per un posto ai quarti di finale dello Slam francese. In un match complicato per la tennista italiana, l’attenzione, soprattutto ad inizio partita, è caduta tutta sulla sua divisa.

Nell’ultimo match di Giorgi, vinto in rimonta su Sabalenka, l’azzurra ha dovuto fare i conti con un imprevisto dovuto al suo abbigliamento: il giudice di sedia le ha spiegato di non poter giocare con la divisa da lei indossata a causa del logo dello sponsor, troppo grande per la posizione in cui si trovava. La tennista azzurra ha spiegato di non avere cambi e le è stato dunque concesso di giocare ugualmente, ma con l’avvertimento di dover sistemre tutto in caso di passaggio del turno.

E così è stato: Camila Giorgi, infatti, è scesa oggi con la sua solita divisa, firmata Giomila, il suo brand personale, con il logo dello sponsor De Longhi rimasto sempre molto evidente e grande, ma questa volta spostato sulla manica.