Il Milan è campione d’Italia, il discorso di Ibrahimovic nello spogliatoio è da brividi: “in pochi credevano in noi”

Oggi pomeriggio il Milan festeggia in grande la vittoria del suo 19° Scudetto. I giocatori saranno su un pullman scoperto per le vie di Milano a partire dalle 18 di questo pomeriggio per celebrare il traguardo raggiunto insieme a tutti i loro tifosi.

A poche ore dalla grande festa, il Milan ha pubblicato sui suoi canali social il video del discorso post vittoria contro il Sassuolo di Zlatan Ibrahimovic.

Lo svedese, che di trofei ne ha vinti, e vanta 5 Scudetti nel suo palmares, ha voluto che tutti fossero radunati nello spogliatoio per un discorso da brividi: “chiama tutti qua! Voglio tutti qua! No raga tranquilli non smetto“, ha esordito, tra le risate di compagni e dirigenti.

“Quando abbiamo iniziato il primo giorno, quando sono arrivato io, non tanti hanno creduto in noi. Quando abbiamo capito di fare sacrificio, soffrire, credere e lavorare. Quando questo momento è entrato siamo diventati un gruppo, e così è possibile fare queste cose che abbiamo fatto. Oggi siamo campioni d’Italia, voglio ringraziare i giocatori e, parlo a nome di tutti, vogliamo ringraziare anche Paolo, Ricky e Ivan. Non è stato facile, ma abbiamo lottato come un gruppo. All’inizio nessuno credeva in noi e con queste parole siamo diventati più forti. Sono molto orgoglioso di tutti voi. Ora, però, fatemi un favore: festeggiate come campioni perché Milano non è Milan, ma Italia è Milan“.