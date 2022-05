Diluvia senza sosta, bandiera rossa a Monaco dopo il giro di ricognizione del Gp di Monte-Carlo

SportFair

Il GP di Monao di F1 sarebbe dovuto partire alle 15 i oggi pomeriggio, ma la pioggi ha rovinato i piani di direzione gara, team e piloti. A pochi minuti dal via, quando i piloti si stavano preparando a salire sulle loro monoposto, un primo assaggio di pioggia ha scombinato i piani.

Dopo una piccola pausa, la pioggia è tornata a cadere incessantemente e pesantemente costringendo la Direzione Gara a rinviare la partenza di un quarto d’ora. Il giro di ricognizione è stato programmato alle 15.16, dietro alla Safety Car.

Così è stato: i piloti hanno fatto un giro in pista dietro alla Safety Car, ma le condizioni della pista non hanno costretto alla bandiera rossa. Tutto fermo quindi a Monte-Carlo, dove i tifosi attendono con ansia che la pioggia si calmi e permetta ai piloti di sfidarsi in pista.