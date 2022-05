Marquez e la proposta alla Safety Comission: “non è giusto che molti piloti abbiano uno stipendio così basso”

SportFair

E’ andata in scena oggi la prima giornata di prove libere al Mugello. Un primo giorno complicato per Marc Marquez, che ha concentrato il suo lavoro sulla moto del futuro della Honda: lo spagnolo ha provato un nuovo telaio e non si è troppo interessato della prestazione.

Nelle conferenze post prove libere Marquez ha parlato della sua proposta alla Safety Commission in Francia: “penso che molti piloti stiano correndo con uno stipendio troppo basso. Non mi sembra giusto che ci sia tanta differenza. È vero che i ‘campionissimi’ devono guadagnare di più, però ci giochiamo tutti la vita nello stesso modo”, ha affermato.

“Ne abbiamo parlato in Safety Commission e sono stato io a sollevare il tema. Sicuramente mi andrebbe meglio se stessi zitto, perché sono quello che guadagna di più. Però non ci possono essere piloti che girano a 350 km/h e guadagnino quello che qualcuno sta pagando in MotoGP”, ha concluso.