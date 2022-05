SportFair

Un’italiana sarà sicuramente in finale nel torneo WTA di Rabat: domani Trevisan e Bronzetti si sfideranno in un derby tutto azzurro in semifinale nel torneo marocchino. Trevisan ha battuto oggi l’olandese Rus in due set, dopo due ore e 5 minuti di gioco col punteggio di 7-6, 6-3, mentre Bronzetti ha dovuto lottare fino al terzo set per superare la spagnola Parrizas-Dias. Il match è finito dopo due ore e 44 minuti di gioco col punteggio di 6-1, 3-6, 7-6.