David Luiz calcia alle stelle: il pallone nello spazio, il VIDEO diventa una parodia

David Luiz è stato sempre un calciatore sopra le righe, si è dimostrato un buon interprete del ruolo di difensore. Nel corso della carriera ha indossato le maglie di Vitoria, Benfica, Chelsea, Psg, ancora Blues, Arsenal e Flamengo. Attualmente gioca in Brasile e si sta dimostrando un calciatore prezioso, ma solo in difesa. In zona realizzativa continua a confermare tutte le difficoltà, un video è diventato virale.

Il Flamengo è sceso in campo nella partita del campionato brasiliano contro il Botafogo, sconfitta casalinga con il risultato di 0-1 con gol di Erison al 51′. David Luiz ha avuto sul piede l’occasione per timbrare il cartellino, ma il tiro è finito alle stelle. Le immagini sono diventate una parodia, il pallone calciato dal brasiliano è arrivato nello spazio.