David Brooks è guarito! Il calciatore ha vinto la battaglia contro il linfoma di Hodgkin: “il cancro è sconfitto”

SportFair

Il mondo del calcio è anche in grado di regalare emozioni. Una storia da brividi è quella che riguarda David Brooks, centrocampista del Bournemouth e della nazionale gallese. E’ cresciuto nelle giovanili del Manchester City, la sua prima esperienza è nella giovanili dell’Halifax Town. Gioca con continuità allo Sheffield, mentre l’avventura più importante è stata quella con il Bournemouth. E’ stato anche nel giro della Nazionale, prima quella inglese e poi quella gallese. Nell’ottobre 2021, durante una sessione di allenatore della nazionale gallese, è costretto a lasciare il ritiro a causa di un malore.

Pochi giorni dopo, attraverso i social, l’annuncio di una brutta malattia: il linfoma di Hodgkin al secondo stadio. E’ un tumore difficile da curare e che aveva costretto il calciatore a sottoporsi a cicli di chemioterapia e farmaci.

David Brooks è finalmente guarito, la conferma è arrivata direttamente dal calciatore con un post pubblicato sui profili social. “Sono passati alcuni mesi dal mio ultimo aggiornamento e in questo arco di tempo ho fortunatamente completato il trattamento contro il cancro. Vorrei dire un enorme grazie a tutto staff medico per l’incredibile lavoro e per il supporto che mi ha dato nel corso di questo processo di guarigione”. Poi svela i dettagli: “la scorsa settimana ho incontrato il mio specialista e ha esaminato i risultati finali del test. Sono lieto di annunciare che il trattamento ha avuto successo: il cancro è sconfitto. Sono parole incredibili da dire e sono grato a tutti per i messaggi e gli auguri ricevuti, mi hanno aiutato davvero molto nei momenti difficili. Sono entusiasta di iniziare il viaggio che mi condurrà alla piena forma fisica e che mi consentirà di continuare la mia carriera calcistica. I ragazzi del Bournemouth hanno avuto un’ottima stagione e voglio tornare al The Vitality per fare il tifo per la squadra, mentre ci approcciamo alle partite più importanti della stagione. Sono determinato a fare del mio meglio nei mesi a venire, non vedo l’ora di tornare a giocare davanti a voi in un futuro non così lontano”.