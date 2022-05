Da Rivarolo Canavese a Cogne: tappone alpino oggi al Giro d’Italia! Percorso e altimetria della 15ª tappa

SportFair

Dopo la vittoria di Yates di ieri ed il cambio in classifica generale, dove adesso Carapaz è il nuovo leader, i corridori si preparano ad una nuova tappa impegnativa al Giro d’Italia prima della giornata di pausa prevista per domani. 178 km con un dislivello di 3980 m in un tappone alpino valdostano. La prma parte sarà tutta tra Canavese e valle della Dora Baltea fino alle porte di Aosta dove si concatenano tre lunghe salite Pila, Verrogne e l’ascesa finale a Cogne. Tutte tre sono oltre i 10 km su strade ampie e in buone condizioni intervallate da numerosi tornanti. Discese strutturalmente analoghe con tratti adatti a raggiungere velocità elevate. Salita finale di oltre 22 km con la prima parte impegnativa che poi si trasforma in un lunghissimo falsopiano fino all’arrivo.

Gli ultimi 4 km andranno dal centro dell’abitato dei Cogne (breve tratto in pavé) fino all’arrivo tutto attorno al 2.5% (breve tratto più impegnativo appena fuori Cogne). Rettilineo finale di 300 m interamente su asfalto.