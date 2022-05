Il riscatto di Criscito, al 96′ regala 3 punti al Genoa contro la Juventus: i rossoblu in corsa per la salvezza!

SportFair

Partita veramente incredibile nella 36esima giornata del campionato di Serie A, si sono affrontate Genoa e Juventus. Gara dai due volti dei bianconeri, il finale è stato di marca dei padroni di casa. Brutta sconfitta per Allegri, la squadra di Blessin è ancora in corsa per la salvezza.

Il Genoa si affida a Portanova e Destro, i bianconeri rispondono con Dybala, Vlahovic e Kean. La prima occasione è proprio per Kean, l’attaccante non è lucido. Il Genoa prova a rispondere ma colleziona solo calci d’angolo. Nella ripresa la Juventus passa in vantaggio, il marcatore è Dybala che supera Sirigu con un tiro all’angolino. Ultime partite per l’argentino con la maglia bianconera.

Il Genoa si gioca le carte Ekuban e Yeboah, il tecnico Allegri risponde con Alex Sandro e Zakaria. Al 70′ Kean manca il gol del raddoppio. La Juventus lancia in campo Morata e Bernardeschi. L’arbitro fischia un calcio di rigore per i bianconeri, poi viene richiamato al Var e annulla la decisione. All’87’ il Genoa pareggia i conti con Gudmundsson. Errore di Rabiot e Amiri si divora il gol del 2-1. Al 95′ rigore per i padroni di casa, dal dischetto si presenta Criscito e riscatta l’errore contro la Sampdoria. Finisce 2-1. Il Genoa sale a 28 punti, -1 dalla Salernitana.