Real Madrid-Manchester City: subito scintille in campo! Modric e Laporte alle mani | VIDEO

Il ritorno di semifinale di Champions League tra Real Madrid e Manchester City è iniziato col botto. A pochi minuti dal fischio d’inizio non sono mancate le scintille: i giocatori del City stavano chiedendo spiegazioni all’arbitro quando si è avvicinato anche Luka Modric.

Aymeric Laporte ha cercato di lasciare fuori dalla discussione il suo avversario, spingendolo col braccio, Modric non è rimasto a guardare e ha ricevuto poi uno schiaffo in volto prima di spingere il calciatore del City, finito poi a terra.

Entrambi i calciatori hanno ricevuto un cartellino giallo.

Modric being picked up and taken away 😚👌🏼 https://t.co/8C1ENQ6fOv

— Emily✨ (@_emilyoram) May 4, 2022