Gp di Spagna, cosa ha fermato Charles Leclerc? Identificato il problema, ma manca la conferma ufficiale della Ferrari

SportFair

La Ferrari non ha ancora confermato ufficialmente il guasto tecnico che ieri, al Gp di Spagna, ha fermato Charles Leclerc al 28° giro, mentre si trovava in testa alla corsa, ma dalle prime indiscrezioni sembra che il problema sia legato alla rottura della turbina.

Il monegasco ha spiegato di aver avvertito subito un problema, che ha portato la sua monoposto ad un improvviso calo di potenza e, poi, al ritiro, ma il team non ha ancora confermato ufficialmente il guasto.

Quello di ieri al Montmelò è il primo caso di problemi di affidabilità della stagione 2022 in casa Ferrari: la F1-75 non aveva ancora preoccupato piloti e tifosi, ma lo 0 di ieri ha lasciato tanto amaro in bocca a tutti. ù

Nonostante tutti in casa Ferrari si respira ancora aria di fiducia e ottimismo e tutti, Binotto in primis, sono orgogliosi del lavoro svolto in fabbrica.