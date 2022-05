Cosa è successo durante Spezia-Napoli? Match sospeso per 12 minuti

SportFair

Caos e tafferugli a La Spezia durante la sfida tra Spezia e Napoli valida per l’ultimo turno del campionato di Serie A. L’arbitro è stato costretto ad interrompere la partita intorno al 12′ sullo 0-1 a causa di alcuni scontri tra il settore ospiti e la curva dei padroni dicasa. Uno stop di ben 12 minuti per tafferugli, nonostante la sfida di oggi non abbia alcuna valenza, ma le due tifoserie sono ‘nemiche’ da quasi 20 anni ed il gemellaggio tra Napoli e Genoa potrebbe aver peggiorato la situazione.