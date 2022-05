Cosa è successo a Charles Leclerc? Il team radio e i motivi del ritiro dal Gp di Spagna | VIDEO

Charles Leclerc, che stava dominando il Gp di Spagna in maniera magistrale, è stato costretto al ritiro a causa di problemi con la sua monoposto.

Il monegasco della Ferrari si trovava in testa alla gara quando, al 28° giro, la sua monoposto ha perso potenza e Leclerc nulla ha potuto se non tornare ai box, dove è stato costrtto a parcheggiare la sua auto, ritirandosi dalla corsa.

“Nooo! Noo! Noo! Cosa è successo, ho perso potenza“, ha affermato nel team radio, disperato.

Il monegasco ha parlato al team di problemi al turbo: il monegasco ha sentito qualcosa cedere prima della curva 9. La Ferrari non ha ancora comunicato quali problemi hanno costretto Leclerc a ritirarsi dalla corsa, ma ha confermato un problema alla power unit, non ancora identificato nello specifico.

