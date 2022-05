Suzuki non cambia idea, il team vuole lasciare la MotoGP: “in trattative con Dorna”

SportFair

Da giorni si attendeva un comunicato ufficiale della Suzuki riguardo la notizia trapelata nel lunedì di test a Jerez di un addio alla MotoGP a fine stagione.

Lo staff del team ai Hamamatsu è stato avvisato dopo il GP di Spagna con una riunione interna e solo oggi, dopo la disapprovazione di Dorna dei giorni scorsi, Suzuki, alla vigilia del Gp di Francia, ha diramato una nota ufficiale, con la quale conferma la sua idea di lasciare il Motomondiale.

“Suzuki Motor Corporation è in trattative con Dorna in merito alla possibilità di terminare la sua partecipazione in MotoGP alla fine del 2022. Purtroppo l’attuale situazione economica e la necessità di concentrare i propri sforzi sui grandi cambiamenti che il mondo Automotive sta affrontando in questi anni, stanno costringendo Suzuki a spostare costi e risorse umane per sviluppare nuove tecnologie. Vorremmo esprimere la nostra più profonda gratitudine al nostro Team Suzuki Ecstar, a tutti coloro che hanno supportato le attività motociclistiche di Suzuki per molti anni ea tutti i fan Suzuki che ci hanno dato il loro supporto entusiasta“, si legge nel comunicato.