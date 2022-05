Come sta Marcell Jacobs? Gli aggiornamenti dell’allenatore: “mi ha detto che voleva correre lo stesso”

SportFair

Marcell Jacobs non ha gareggiato oggi a Nairobi in quello che sarebbe dovuto essere il suo debutto stagionale nei 100 metri a causa di un problema di salute che lo ha costretto al ricovero in ospedale.

Una gastroenterite ha fermato l’azzurro, campione olimpico in carica, che è stato costretto a rimandare il suo esordio nei 100 metri. Come sta Jacobs? Ad aggiornare sulle condizioni del velocista azzurro è stto il suo allenatore Paolo Camossi: “le condizioni non sono ottimali e Marcell non si presenterà ai blocchi di partenza a Nairobi. Attualmente è sotto osservazione in un ospedale gestito da una Onlus italiana. E’ stata una notte di osservazione, dovremmo tornare a casa a breve ed ormai la testa è rivolta a Savona al 18 maggio. I sintomi sono quelli di stanchezza, febbre, dolore alle gambe. Impossibile gareggiare, nonostante lui, anche a sera tardi, mi abbia detto Paolo io voglio correre. C’è dispiacere, perchè il campo partenti era molto buono, la pista era molto veloce e soprattutto la condizione di Marcell era e rimarrà molto buona”, ha affermato alla Gazzetta.

Esordio, quindi, solo rinviato, come confermato anche da Jacobs nelle sue storie Instagram.