Come sta Jacobs? Gli aggiornamenti dopo il malessere: “gli esami sono abbastanza buoni”

SportFair

Il campione olimpico dei 100 metri e della 4×100 Marcell Jacobs ha ricominciato gradualmente a lavorare nella giornata odierna, dopo i problemi gastrointestinali accusati durante la trasferta dello scorso weekend in Kenya, a Nairobi, dove ha dovuto rinunciare all’esordio nei 100. L’azzurro delle Fiamme Oro ha postato nel pomeriggio alcune immagini del suo primo allenamento dopo lo stop, clip nelle quali lo si vede allenarsi in pista tra andature e allunghi.

“Gli esami fatti sono abbastanza buoni, domani ne faremo altri – le sue parole a margine della presentazione del libro della sua mental coach Nicoletta Romanazzi al Salone d’Onore del CONI – Ho perso di sicuro tantissimo: devo capire come sto a livello fisico e quanto tempo mi serve per ricominciare a spingere al 100 per cento. Sabato e domenica non mi rilasserò, ci alleneremo per comprendere in che condizione arrivare a Savona mercoledì 18 maggio”. Jacobs ha parlato anche del Golden Gala, l’attesissima serata del 9 giugno: “non vedo l’ora, al di là dei Mondiali è l’appuntamento dell’anno, in cui voglio arrivare super preparato: ci saranno avversari fortissimi che vogliono battermi in casa. Io giro con un bersaglio grande più di me sulla schiena, ma darò il massimo davanti alla mia gente, come sempre”.