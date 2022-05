Dazn, Sky e Prime Video, cosa fare degli abbonamenti senza calcio? Info utili e costi: come sospendere gli account

SportFair

La stagione 2021-22 di Serie A è terminata e con essa anche tutti gli altri campionati di calcio esteri. In tantissimi, quindi, adesso, si chiedono cosa farsene degli abbonamenti alle pay tv e alle piattaforme di streaming.

La nuova stagione inizierà a metà agosto, dunque, per 3 mesi gli abbonamenti servono a ‘poco o nulla’. Come fare quindi per sospenderli solo per questo lasso di tempo senza perdere l’account?

Su Dazn esiste l’opzione “metti in pausa il tuo account”: sarà possibile così sospendere l’abbonamento a fine mese e riattivarlo nel giorno che si preferisce, senza che venga addebitato un importo addizionale. Ovviamente, nel periodo di sospensione non sarà possibile utilizzare la piattaforma e visionarne i contenuti.

Non tutti, però, hanno a disposizione questa opzione: non è disponibile, infatti, nei profili di chi ha approfittato di una promozione speciale per attivare l’abbonamento o nei profili di chi non ha pagato l’attivazione con carta di credito o paypal. La voce ‘sospendi abbonamento’ è invece disponibile nei profili di chi ha effettuato l’acquisto con Google Pay.

Chi non potrà sospendere l’abbonamento avrà uno sconto di 10 euro per il periodo ‘vacanza’ della Serie A. Dazn ha fatto sapere, inoltre, che si impegnerà, per questi utenti, a fornire contenuti speciali e vari, anche on demand, per soddisfare gli interessi di tutti gli utenti.

Non esiste un’opzione simile a quella di Dazn per gli abbonati Sky: per fermare l’abbonamento bisogna infatti procedere con la disdetta, a pagamento, ed è necessario anche un mese di preavviso per la rinuncia.

Sono più ‘fortunati’ invece, gli utenti di Amazon Prime Video: in questo caso sarà possibile sospendere l’abbonamento quando lo si desidera, senza costi aggiuntivi.