Prima la traversa e poi il palo, il pallone non sfiora nemmeno la linea: la squadra esulta e l’arbitro concede il gol | VIDEO

Il Var è uno strumento eccezionale, così come la goal-line technology, si tratta di strumenti preziosissimi per gli arbitri in grado di ridurre al minimo gli errori durante le partite. I campionati minori non possono ancora beneficiare della tecnologia e gli errori sono ancora evidenti. L’ultimo, veramente clamoroso, si è registrato durante una partita della seconda divisione cilena.

La partita in questione è quella tra Cobreloa e Santiago Wanderers, la sfida si è conclusa sul risultato di 1-1. Vantaggio ospite dopo 36 minuti con Amilivia, alla fine del primo tempo il pareggio di David Escalante. Proprio il gol dei padroni di casa ha fatto molto discutere, si è infatti registrato un gravissimo errore della direzione arbitrale.

L’attaccante Escalante impatta il pallone da due passi su un cross preciso, il pallone si stampa prima sulla traversa e poi sul palo senza mai oltrepassare la linea di porta. La squadra esulta e inganna l’arbitro che concede incredibilmente il gol. “Incredibile che questo sia stato assegnato come un gol!!! È una vergogna”, hanno scritto dai profili social del Wanderers.