Quartararo si conferma leader, Bagnaia non accorcia le distanze: la nuova classifica piloti dopo il Gp di Francia di MotoGP

Bastianini è stato autore di una splendida gara oggi a Le Mans, aggiudicandosi la terza vittoria stagionale, tagliando per primo il traguardo del Gp di Francia. Il pilota italiano si è lasciato alle spalle il ducatista Miller e lo spagnolo dell’Aprilia Aleix Espargaro.

Quartararo, paritto male oggi davanti al suo pubblico, è riuscito a chiudere la sua gara ai piedi del podio, mettendosi in tasca un discreto bottino in termini di classifica generale. Niente da fare, invece, per Pecco Bagnaia che, dopo oltre metà gara in testa, una volta superato da Bastianini, ha commesso un errore, finendo sulla ghiaia. 0 punti quindi per il ducatista, che non accorcia le distanze dal leader.

Quartararo resta leader, seguito da Aleix Espargaro e Bastianini.

La nuova classifica piloti

1. Quartararo 102

2. Espargaro A. 98

3. Bastianini 94

4. Rins 69

5. Miller 62

6. Zarco 62

7. Bagnaia 56