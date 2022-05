Verstappen allunga su Leclerc, Perez sempre più vicino: la nuova classifica piloti dopo il Gp di Monaco

SportFair

Sergio Perez è il vincitore del Gp di Monaco! A casa di Leclerc, alla fine, l’ha spuntata il messicano della Red Bull, che si è lasciato alle spalle Carlos Sainz e Max Verstappen. Una domenica di gara davvero caotica, con la Ferrari che dovrà trovare il modo di placare Leclerc, furioso per l’errore commesso al pit-stop.

Il team di Maranello, infatti, si è ritrovata ad effettuare un doppio pit-stop con entrambi i suo piloti, dopo che Sainz non ha rispettato gli ordini di scuderia. Il monegasco, al quale è stato detto di non entrare ai box quando ormai aveva preso la strada per farlo, ha così perso il primo posto in gara, scivolando in quarta posizione.

Verstappen, col suo terzo posto davanti al monegasco della Ferrari, guadagna ancora punti su Leclerc e si conferma leader della classifica.

La nuova classifica piloti di F1

1. Verstappen 125

2. Leclerc 116

3. Perez 110

4. Russell 84

5. Sainz 83

6. Hamilton 50

7. Norris 48

8. Bottas 40

9. Ocon 30

10. Magnussen 15

11. Ricciardo 11

12. Tsunoda 11

13. Alonso 10

14. Gasly 6

15. Vettel 5

16. Albon 3

17. Stroll 2

18. Zhou 1