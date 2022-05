“Chiudete quella c***o di bocca”, Shapovalov perde le staffe agli Internazionali di Roma: inveisce contro il pubblico e viene punito dall’arbitro | VIDEO

SportFair

Sfida infuocata, oggi, al Foro Italico, tra l’azzuro Lorenzo Sonego e Denis Shapovalov. Il tennista canadese ha contestato un punto al giudice dell’incontro perdendo le staffe: Shapovalov, punito anche per aver scavalcato la rete per mostrare il segno della pallina sul campo da gioco, ha iniziato ad inveire contro l’arbitro e anche contro un delegato del torneo a bordo campo.

Uno sfogo senza fine, terminato poi con un insulto al pubblico italiano, che stava contenstando la sua protesta: “chiudete quella ca**o di bocca”, ha urlato Shapovalov. Il canadese, che si trovava in vantaggio nel game, si è trovato presto in vantaggio per l’inversione del punto ed un penalty point. Sonego, sul 5-3, ha poi mantenuto i nervi saldi e ha portato a casa il secondo set, pareggiando così i conti.

Shapovalov enloqueció luego de una bola reclamada como línea, que para el juez no fue, reclamó a gritos, desafió al público, trató de hacerlo callar, hizo una señal de dinero con mano (al menos eso entendí). Finalmente se le dio el juego a Sonego, para sacar para set 5-3. https://t.co/iiulguac9L — Luis Noguera (@Luinoguera) May 9, 2022