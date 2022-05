Chiara Nasti incinta: Zaccagni svela la gravidanza con un’esultanza, la dolce dedica | FOTO

SportFair

Chiara Nasti è una delle influencer italiane più chiacchierate, un po’ per il suo caratterino vivace, un po’ per i suoi flirt, un po’ per le sue affermazioni pubbliche sui social, ma anche per la sua bellezza e per le sue linee di costumi e le sue collaborazioni. Chiara Nasti, che sembra aver trovato la sua serenità in amore con il calciatore Zaccagni, è adesso in dolce attesa. Ad svelarlo è stato il calciatore 26enne della Lazio, che ha esultato ieri sera mettendo il pallone sotto la maglia, ad indicare proprio un pancione, e mettendo il pollice in bocca. Chiara Nasti ha poi confermato tutto: “siamo pieni di felicità e non vediamo l’ora di diventare genitori.. ti aspettiamo amore della nostra vita . Ti amo papy😍🍼❤️🤰❤️”