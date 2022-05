Chelsea, via libera alla cessione a Todd Boehly ma il club rischia l’esclusione dalla Premier League

SportFair

Il Chelsea ha concluso la stagione nel migliore dei modi, la squadra di Tuchel ha chiuso la Premier League al terzo posto nonostante le difficoltà. La situazione economica del club è peggiorata tantissimo dopo l’addio del presidente Roman Abramovich e sono in corso trattative per garantire un futuro al club. Il tempo stringe e il passaggio di proprietà dovrà concretizzarsi entro la giornata di oggi, il rischio è quello di mancare l’iscrizione al prossimo campionato.

L’avvertimento arriva dal governo britannico che ha appena approvato l’acquisto del club da parte di un consorzio americano guidato da Todd Boehly. Gli ostacoli sono ancora enormi: Roman Abramovich è in possesso anche di un passaporto portoghese e serve l’autorizzazione da parte delle autorità di quel paese per finalizzare la cessione.

Come riporta il Financial Times emissari del governo britannico sono in contatto con i colleghi di Lisbona e con i funzionari della Commissione Europea per accelerare le operazioni, ed evitare l’esclusione del Chelsea dalla prossima Premier League.

“Oggi è una scadenza importante per il Chelsea – ha dichiarato una fonte governativa di Londra al FT – Se non arrivano le necessarie autorizzazioni, la vendita della società non si completerà in tempo utile per l’iscrizione alla prossima stagione. Non è ancora chiaro quando le autorità portoghesi si esprimeranno: se non cambia qualcosa all’improvviso, non sono ottimista”.