Chellini al fianco della Onlus Insuperabili: all’asta la maglia dell’ultima finale di Coppa Italia

SportFair

Il martelletto è stato battuto: è partita l’asta web grazie alla quale sarà possibile aggiudicarsi la maglia che il capitano della Juventus e della nazionale Giorgio Chiellini ha indossato all’Olimpico in occasione dell’ultima finale di Coppa Italia. Non solo. Per la gioia dei rossoneri, la maglia del neocampione d’Italia Alessandro Florenzi. Infine, per chi ama il calcio senza tempo, un glorioso cimelio: la maglia del Cagliari dell’indimenticabile Gigi Riva.

Tutto questo in favore della onlus Insuperabili, realtà impegnata a garantire la crescita e l’integrazione di ragazzi e ragazze con disabilità attraverso il gioco del calcio.

L’iniziativa di charity fa parte della consolidata collaborazione tra Veroni, lo storico salumificio di Correggio, e Giorgio Chiellini e ha avuto il suo fischio di inizio il 24 maggio con un evento di raccolta fondi che si è tenuto a Milano con il supporto di Identità Golose con la partecipazione dello stesso Chiellini, di Edoardo Mecca, voce di Radio 105, e Monica Bertini, giornalista di Mediaset.

“Giorgio Chiellini per noi non è solo un campione eccezionale, ma un vero ambasciatore dei valori dello sport”, spiega Guido Veroni, amministratore delegato di Veroni Salumi. “Come Chiellini, infatti, pensiamo che lo sport abbia un ruolo strategico nell’aiutare i più giovani a crescere nel segno del rispetto delle regole, del fair play, della solidarietà e dell’amicizia tra i compagni di squadra. Contiamo sul supporto di appassionati e tifosi per supportare l’asta che è attiva ora online e aggiungere a quanto già raccolto ulteriori risorse da dedicare agli oltre 650 atleti che frequentano le attività dell’associazione e che sono veramente…. Insuperabili!”.

La serata di beneficenza è stata caratterizzata da un vero e proprio viaggio nei sapori della patria di Veroni Salumi: l’Emilia-Romagna, fonte di ispirazione per il menu firmato dagli chef Edoardo Traverso e Andrea Ribaldone che hanno portato in tavola rielaborazioni creative di piatti tipici, in cui riconoscere e gustare l’eccellenza di ingredienti ricercati con l’altissima qualità dei salumi di casa Veroni.

La collaborazione tra l’azienda e Chiellini non è recente. Il campione di Serie A è diventato testimonial di uno dei prodotti più innovativi lanciati dall’iconico brand emiliano. Si tratta della innovativa colazione salata Briobrain, studiata con la consulenza della biologa e nutrizionista Gigliola Braga.

Per partecipare all’asta, realizzata con il supporto di Memorabid, c’è tempo fino al 6 giugno, cliccando sul seguente link: www.memorabid.com/veroni