Che sfortuna per Miguel Angel Lopez al Giro d’Italia! Caduta per il colombiano, costretto al ritiro

Giro d’Italia sfortunato per Miguel Angel Lopez. Il ciclista colombiano dell’Astana è stato costretto al ritiro oggi, all’inizio della quarta tappa della Corsa Rosa, la prima in terra italiana dopo le tre in Ungheria, a causa delle conseguenze riportate dopo una caduta.

Miguel Angel Lopez è stato coinvolto in una caduta nei primi km della tappa odierna, partita da Avola e con arrivo sull’Etna, a causa della quale è stato costretto ad alzare bandiera bianca. Il colombiano aveva riportato negli ultimi giorni un problema all’anca sinistra e dopo la caduta di oggi non è stato possibile per lui proseguire la corsa.